Advogado de Sacha une provas de ameaças, calúnia e injúria para autoridades

Ataques ao ator Sacha Bali dentro e fora da Fazenda 16 (Record) estão sendo documentados para serem apresentados às autoridades policiais.

O que aconteceu

Após algumas brigas e ameaças a Sacha Bali dentro e fora do reality show, o Splash entrou em contato com a equipe jurídica do peão para saber se alguma medida seria tomada.

Em comunicado, Ricardo Brajterman, advogado de Sacha, esclareceu que está unido provas para uma petição.

Ainda não há uma denúncia, mas estamos separando os perfis de redes sociais e as imagens do programa que demonstram a suposta prática de crimes de ameaça, calúnia, injúria e difamação para, através de uma petição, levar tudo ao conhecimento da autoridade policial, que é quem tem a competência de qualificar os fatos com criminosos ou não Ricardo Brajterman

Caso o delegado analise a petição e entenda que há prática de crime, ele encaminhará o caso ao Ministério Público para dar início a um processo criminal, explica Brajterman.

