A Fazenda 16: Peoas trocam farpas e causam mais punições propositais

A punição proposital causada por Luana por lavar as mãos no banheiro da sede não foi a única da madrugada de quarta (30) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A peoa causou mais uma punição. Luana passava pela cozinha quando questionou Zé Love e seu grupo se estavam falando dela.

Luana questionou. "Eu entendi alguma coisa de 'olha a escolta aí'. Foi pra quem?"

Babi confirmou. "Pra você."

Luana, então, contou que causaria uma nova punição. "Eu vou lá embaixo com a garrafa porque eu quero respeito."

Albert alertou: "Cuidado que pode ser academia."

Na confusão, a peoa ainda tirou o microfone - o que também é proibido. Em tom de deboche, Babi fez o mesmo e também tirou o seu microfone.

