Toca Revela: o toque eletrônico de Eli Iwasa nos maiores festivais do país

Do TOCA

Presença certa nos palcos de música eletrônica dos principais festivais de música do Brasil, como Tomorrowland, Lollapalooza e Rock in Rio, a DJ Eli Iwasa tem 23 anos de pista - e chegou nesse lugar de destaque na cena pela curadoria e versatilidade.

Em suas apresentações, ela costuma mesclar House, Techno e Disco. "Eu gosto de tocar um pouco de tudo. Esse é um desafio, como fazer com que o set tenha coerência e construa uma história e uma atmosfera diferentes", disse, ao TOCA, durante o Tomorrowland, em outubro.

Atuando em várias frentes - ela também é modelo e dona dos clubes Caos e Club 88 -, Eli também está prestes a lançar o próprio selo musical.

A maior referência na trajetória como DJ é o amigo DJ Mau Mau. "No começo de carreira fui muito marcada pelos sets dele. Depois eu comecei a trabalhar com ele por sete anos no Love Club. Foi uma influência direta e não só como DJ, mas como ser humano", conta.

"Ele é uma pessoa incrível, sempre compartilhou conhecimento e toda a experiência dele comigo de uma maneira muito generosa e isso é um pouco raro."