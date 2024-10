Tiago Abravanel diz que não via Silvio Santos pessoalmente desde 2023

Tiago Abravanel, 36, revelou que estava há quase um ano sem falar pessoalmente com o avô, Silvio Santos, quando ele morreu, no último mês de agosto, aos 93 anos.

O que aconteceu

Ator explicou que não manteve muito contato com Silvio em seus últimos meses de vida e que a última vez em que estiveram juntos foi em dezembro de 2023, no aniversário do avô. "Pessoalmente, foi no aniversário dele do ano passado, a gente foi lá e ele estava muito tranquilo, piadista, observando as crianças, brincando com os cachorros, mas já mais velho, sempre de pijama colorido", declarou em entrevista ao jornalista Carlos Tramontina, no Flow News.

Tiago destacou que desde a pandemia de covid-19 a família passou a ter mais cuidado com Silvio, para evitar uma infecção pela doença, por exemplo. "Infelizmente não fiquei tão próximo dele nesse período, mesmo porque pandemia, essa coisa de transmissão do vírus, a gente tinha um receio de estar perto, ainda mais eu que viajo para um monte de lugar."

Ele ressaltou que se mantinha atualizado sobre o estado clínico do avô e destacou os bons momentos que tiveram juntos. "Sabia do estado de saúde, como ele estava, quando estava bem, quando não estava, mas pelo grupo da família, nada tão próximo. Então não tive esse momento final, mas os últimos momentos que tive com ele foram especiais".

Recentemente, Tiago Abravanel declarou em outra entrevista que sente como se Silvio não tivesse morrido. O ator também já admitiu que ele o dono do SBT nunca foram muito próximos, embora mantivessem uma relação de neto e avô.

Silvio Santos morreu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos . O apresentador, ícone da TV brasileira, faleceu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).