Série policial da Disney muda de nome após ordem judicial na Itália

ROMA (Reuters) - Uma série policial da Disney, cujo lançamento foi suspenso na semana passada por um tribunal italiano, mudará de nome para superar obstáculos judiciais, disse a gigante global do entretenimento nesta terça-feira.

"Avetrana - This is not Hollywood", um relato fictício do assassinato de uma menina de 15 anos em 2010 pelos membros de sua família e do frenesi da mídia que cercou o caso, agora será chamada de "This is not Hollywood", disse um comunicado.

O filme estará disponível a partir de quarta-feira na plataforma Disney+, acrescentou.

O prefeito de Avetrana, pequena cidade no sul da Itália onde ocorreu o crime, tomou medidas legais contra a série, alegando que o nome dava má fama ao seu município.

A série em italiano deveria ter sido lançada em 25 de outubro, mas um tribunal em Taranto aceitou a apelação do prefeito e a suspendeu provisoriamente, antes de uma audiência em 5 de novembro, na qual o tribunal deveria julgar a questão de forma mais completa.

Representantes dos setores cinematográfico e televisivo criticaram a decisão do tribunal de suspender a série, e a chefe da associação de produtores italianos APA, Chiara Sbarigia, disse que a decisão é "uma grave violação do princípio da liberdade de expressão".

(Reportagem de Alvise Armellini)