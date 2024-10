Saiba como filhos de Gisele Bündchen reagiram à gravidez da modelo

Pessoas próximas à Gisele Bündchen, 44, revelaram a reação dos filhos da modelo ao descobrirem a terceira gravidez da mãe.

O que aconteceu

Benjamin, 14, e Vivian, 11, se alegraram com a notícia de que vão ganhar um irmãozinho. "Os filhos da Gisele estão absolutamente empolgados com isso", disse uma fonte ao jornal Daily Mail.

Frutos do relacionamento de Gisele com Tom Brady, eles também se dão bem com o padrasto, Joaquim Valente. "Joaquim tornou-se uma grande parte da vida dos dois desde 2021, quando ela começou a incluir o jiu-jitsu como parte da sua educação domiciliar", acrescentou.

Eles o amam muito e o veem como uma figura paterna. Filhos de Gisele sobre Joaquim Valente.

Segundo o jornal, o casal tem planos de se casar. "Eles estão começando uma família agora e um casamento vai acontecer no futuro", comentou a fonte.

Gisele também estaria feliz por poder ter um filho com o instrutor de jiu-jitsu. "Eles não estavam planejando ter um filho juntos. Isso foi inesperado. Joaquim sempre quis uma família, então ela está feliz de poder dar isso a ele", completou a publicação.

A top model acredita que o namorado se sairá bem na paternidade. "Ela sabia que ele seria um ótimo pai quando os filhos dela começaram a ter aulas com ele. Ele é paciente, brincalhão e muito compreensivo", relataram as pessoas próximas.