Sacha diz querer namorar e confessa não ter para onde ir antes da final

Sacha Bali confessou aos aliados na tarde desta terça-feira (29) que está pronto para namorar —e que não tem para onde ir caso saia da Fazenda antes da final.

O que aconteceu

Na área externa, Sacha disse aos aliados que está em busca de um par romântico.

Logo, Yuri avisou que as pretendentes poderiam se pronunciar e elencou uma série de requisitos. "Não precisa beber nem fumar, mas precisa aceitar ele", disse.

Luana aproveitou para perguntar se os aliados já foram "talaricas", e Sacha confessou que já ficou com mulheres casadas. "Ele é o mestre da sedução! Sacha Bali, o novo Don Juan do século 21", brincou Yuri.

Ainda na conversa, Sacha confessou que seu apartamento está alugado até o dia 15 de dezembro, data aproximada da final do reality.

"E se sair antes?", questionou Yuri. "Não tem nem pra onde ir", respondeu Sacha.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 2095 votos 60,38% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 25,97% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 13,65% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2095 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso