Peões dizem temer que Luana 'mate alguém': 'Se tiver uma arma'

Ao desfrutarem do prêmio de uma prova em A Fazenda (Record), os peões conversaram sobre os rivais na casa.

O que aconteceu

Reunidos nos espaço Betano, Fernando, Babi, Vanessa, Zé Love, Gilsão, Gizelly, Sidney e Juninho falaram mal dos aliados. A ex-Panicat relata sobre a fala de opressão de Sacha: "Eu falei 'eu sei o que é ser oprimido, eu também sei o que é isso'. Vou endoidar ele!"

Gizelly sugere que ela convide Sacha para meditar e continua: "Luana também medita, faz yoga". "Medita e tá esse estresse todo? Imagina se não meditasse?", critica Zé Love.

"Imagina se a Luana andasse armada? Ela mata um!", dispara Fernando.

Vanessa diz que a rival não passaria no teste psicológico para possuir armas de fogo. "Ela não tem inteligência emocional, não."

Fernando reafirma: "Se ela andar armada, ela atira em alguém!"

