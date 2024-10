Peões avaliam desistências e Luana diz temer andar sozinha pela casa

Na academia, Yuri, Luana, Gui e Sacha planejavam falar sobre desistência de Fernanda e Zaac em seus discursos na próxima roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

"Uma porque não conseguiu sustentar a mentira que injustamente falou que uma pessoa era agressora e não era, e outro porque estava por um fio de agredir uma pessoa aqui dentro, o Guilherme, ai claro, não queriam sujar a imagem dele mais do que já estava e saiu", reflete Yuri.

Ele termina: Agora já vou estar acostumado a sentar nesse banquinho. Ou algum de nós ganha o Fazendeiro ou o Lampião, ou a gente vai estar sempre no banquinho, toda semana. Falando que a gente passa pano para agressor, ela não conseguiu segurar a mentira dela [Fernanda], foi isso."

"Descredibilizando o programa. O José Love falou assim: 'F***-se o programa, já que vocês não respeitam ninguém, já que não tem regra aqui'", relata Sacha.

Luana reflete que eles precisam mostrar durante a formação de roça, no programa ao vivo, como eles se sentem oprimidos no reality. "A gente não pode chegar lá com discurso de que estamos sendo oprimidos e ficar interrompendo eles na hora que forem falar, porque será contraditório. O que está acontecendo é uma opressão."

Sacha incentiva Luana a relatar para o público que está com medo de andar pela casa e sofrer retaliação: "Luana, fala que a gente tem que ficar te acompanhando".

"Mas eu tô! Eu não quero nem ir ao banheiro. Tô me segurando o tempo todo. Fiquei me segurando um tempão no quarto e só fui quando eles saíram todos pro negócio da Betano", concorda. " Nem na época que eu era criança e sofria bullying, eu passei por isso! Eu não tô bem, não. Tá horrível. Parece que a gente é 4 assassinos!"

