Peoas dizem que Vanessa é 'capaz de vender a mãe' para não ir para roça

Reunidas na academia de A Fazenda (Record), Babi, Flor, Flora, Gizelly e Camila conversaram sobre Vanessa.

O que aconteceu

As pessoas do grupinho criticaram as estratégias de Vanessa para não ir para a berlinda: "Todo mundo sabe que ela vende a alma dela para não ir pra roça", dispara Flor.

"Ela vende a mãe dela na feira", acrescenta Flora.

A conversa continua e Flora, Camila e Flor contaram para Babi que acharam que a ex-Casamento às Cegas forçou chorou ao descobrir da desistência de Fernanda e Zaac. "Ela começou a gritar na tua cabeça e eu tive que gritar com ela 'sai daqui, ela tá em crise de ansiedade'", relatou Flora.

Flor: A Vanessa adorou que a Fernanda saiu, e o discurso dela sobre os dois (Fernanda e Zaac) não tem sentido.



Camila questiona se a ex-Panicat viu Vanessa tacar um vaso no chão e ela nega: "Não consegui ver nada, não prestei atenção".

"Hoje ela falou 'Flor, não me conformo ainda que eles saíram e eu falei 'para com isso, abalada por quê? Eles tão bem, era o que eles queriam, tô feliz por eles'. A, vai chupar uma meia. Falei que não tinha sentido o discurso dela e saí. Não quero e não vou conversar", contou Flor.

As peoas contam para Babi que Vanessa age como se a ex-Panicat fosse sua posse. "Ela acha que você é dela, que você vai defender ela, que você é por ela", explica fora.

"Eu to estranhando que ela não tá aqui, porque você peida ela tá lá, você faz assim, ela tá do lado", continua Flor.

