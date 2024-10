Novo amor e filho perdido: Moema vira outra mulher em 'Mania de Você'

Por enquanto, o público vê Moema, personagem de Ana Beatriz Nogueira em "Mania de Você" (Globo), somente em cenas defendendo e consolando Rudá (Nicolas Prattes). Boa parte dos telespectadores, inclusive, tem reclamado do excesso de zelo que ela tem com seu sobrinho preferido. Lembrando que ela também criou Iberê (Jaffar Bambirra), irmão mau caráter do pescador.

Para a alegrias destes que não aguentam Moema presa na trama morna de Rudá, o autor João Emanuel Carneiro resolveu movimentar a trama colocando um romance já nos próximos capítulos. Esse novo amor, aliás, trará um segredo do passado.

O que vai acontecer

Moema não se limita a ser a tia de Rudá e Iberê. Ela tem um passado cheio de mistérios, os quais serão revelados pouco a pouco na novela das 21h. Um deles tem a ver com Nahum (Ângelo Antônio).

Nahum já tem visitado a antiga amiga, que na verdade foi sua namorada, antes dele se relacionar com Mércia (Adriana Esteves). Por ora, esses encontros não são do conhecimento de ninguém, mas em breve, Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes) descobrirão que Nahum e se conhecem e estão se vendo.

Mavi (Chay Suede), Nahum (Ângelo Antônio) e Moema (Ana Beatriz Nogueira) em Mania de Você Imagem: Manoella Mello/Globo

Mavi chega a colocar câmeras de segurança na casa de Mavi e próximo à casa de Moema para investigar o encontro dos dois. O vilão pede até para Nahum parar de ver a humilde mulher, com medo de que ela esteja armando um golpe contra ele.

Os avisos de Mavi, no entanto, não serão suficientes. Moema e Nahum decidem reviver o passado e engatam um romance, segundo informações do jornal O Globo.

A partir desse novo relacionamento, um grande segredo começa a vir à tona. Nahum deve ser revelado como o pai biológico de Rudá e Moema a verdadeira mãe do rapaz, e não tia como sempre afirmou ser.

Iberê (Jaffar Bambirra), Moema (Ana Beatriz Nogueira) e Rudá (Nicolas Prattes) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

A revelação da maternidade de Moema deve cair como uma bomba no colo de Rudá, assim como ocorrerá com outras revelações dessa trama. Uma delas é que, provavelmente, Nahum é o pai biológico de Iberê com Mércia.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.