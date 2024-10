Marrone, dupla com Bruno, desabafa sobre plásticas no rosto: 'Nunca mais'

Marrone, 58, dupla com Bruno, 55, desabafou sobre suas cirurgias plásticas e o uso do óculos escuros.

O que aconteceu

O cantor afirmou que foi um erro ter decidido passar por várias cirurgias plásticas ao mesmo tempo, e contou que não pretende fazer mais nenhuma. "Tinha que fazer tudo. Meu problema foi ter feito tudo de uma vez. Uma coisa foi puxando a outra, mas parei. Nunca mais", disse em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube.

Me olhava no espelho e achava que eu tinha que fazer alguma coisa, fazer uma mudança. Meu nariz estava caído. Eu também tinha desvio de septo e não sabia. Minhas pálpebras estavam muito caídas. Eu tinha orelha de abano e tinha que fazer a papada Marrone

Marrone mostra resultado da cirugia facial Imagem: Instagram

Depois das plásticas, Marrone descobriu que estava com um glaucoma e precisou passar por uma cirurgia de emergência. "Meus olhos começaram a lacrimejar muito. Procurei um médico e eu estava com glaucoma, precisando fazer a cirurgia para ontem. Ainda estou me recuperando, pingando colírio"

O cantor explicou o uso dos óculos escuros, dentro e fora do palco, devido à cirurgia nos olhos: "Recomendação médica".