A Fazenda 16: Luana passa mal, recebe atendimento médico e deixa roça

Durante a formação da sexta roça de A Fazenda 16 (Record), Luana passou mal e recebeu atendimento médico.

O que aconteceu

No primeiro bloco do programa ao vivo, Luana não falou. Contudo, a peoa apareceu tremendo em alguns momentos.

No intervalo, a peoa recebeu atendimento médico. As imagens foram exibidas no PlayPlus.

Ao dar seu voto, Luana explicou porque estava passando mal. "Não estou passando mal porque estou com medo da roça, mas porque tenho uma mãe que também tem depressão e tenho medo das coisas que ela tá vendo, das humilhações que eu tenho passado."

A Fazenda 16: Luana é atendida por equipe médica durante intervalo Imagem: Reprodução/PlayPlus

Ela toma medicação controlada e eu tenho medo do que pode acontecer com ela . Luana

Ao se defender do voto da peoa, Zé Love apontou que acreditava que a peoa estava "fazendo teatro" e "não precisava de atendimento médico".

Logo depois, Adriane Galisteu perguntou se a peoa estava bem para continuar ou preferia ser atendida. Luana preferiu deixar a formação da roça e foi escoltada por um ninja.

