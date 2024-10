João Guilherme admite desejo de se casar com Marquezine: 'Apaixonadíssimo'

João Guilherme, 22, falou sobre seu relacionamento com Bruna Marquezine, 28, em entrevista ao programa Lady Night (Multishow). A atração vai ao ar nesta terça (29).

O que aconteceu

O ator e cantor admitiu que ainda mais que apaixonado pela atriz, com quem assumiu namoro em agosto. "Estou apaixonadíssimo", confessou, durante um quadro em que responde perguntas da apresentadora Tatá Werneck, 41, e é 'testado' por um detector de mentiras.

Ele também admitiu que quer se casar em breve com Bruna. "Você pensa em se casar novo?", indagou Tatá. "Penso muito. Por mim, eu já tava arrumando com a minha amada para estar casando já."

João Guilherme confessou ainda que não voltaria com a ex famosa, Jade Picon, 23. O bonitão revelou que não se dá bem com a maioria das mulheres que já namorou.