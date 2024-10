Inovou demais, campeão: sabia que dá para acender fogão só com o dedo? Veja

Imagine apenas tocar o bocal do fogão como o dedo e fazer as chamas acenderem. Sem fósforo. Sem pauzinhos sendo friccionados.

Em mais uma demonstração de que a ciência está em muitas coisas, Dario Centurione, do Almanaque SOS, mostra que reproduzir algumas inovações vistas nas redes sociais talvez exija mais paciência.

A bola da vez é a eletrostática para acender o fogão. A influenciadora Lenita Santana fez o teste e deu certo. No vídeo, ela esfrega uma manta sobre a cabeça de uma mulher que, na sequência, com o gás ligado, toca no fogão e faz o fogo ser aceso.

Para explicar qual é o conceito científico por trás do vídeo de Lenita, Centurione esfrega uma régua na cabeça e depois passa o objeto sobre papel picado, que rapidamente gruda no objeto:

Isso aqui é eletricidade estática. Basicamente, eu estou passando elétrons para a régua ou da régua para o meu cabelo. Acaba rolando essa troca de elétrons

Dario Centurione, Almanaque SOS

Passa uma manta no cabelo de alguém teria o mesmo efeito:

Em teoria, fazendo a mesma coisa na manta com nosso cabelo criamos essa diferença [de elétrons]. E, quando a gente encosta no metal, que é um condutor muito bom de eletricidade, as partículas vão se equilibrar, negativo com positivo, e vai criar uma pequena descarga elétrica

Dario Centurione, Almanaque SOS

Essa prática criativa tem o potencial de acender o fogão. O influenciador destaca que o tipo ideal de manta para o experimento é aquela que é 100% poliéster.

Centurione, contudo, faz um alerta:

Isso aí pode ser muito perigoso se você não fizer direito, então tome muito cuidado

Dario Centurione, Almanaque SOS

Os cientistas consultados pela equipe indicaram que trata-se de um experimento seguro.

Contudo, Dario Centurione não foi feliz em suas tentativas. Diferente dos vídeos encontrados nas redes sociais, as várias tentativas que ele fez, com o apoio de uma assistente, não deram em nada.