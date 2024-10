Gui Santana se retrata após expor alunos de colégio em SP: 'Brincadeira'

Gui Santana se pronunciou após vídeo em que ele debocha e expõe de trabalhos feitos por alunos do colégio Notre Dame, em São Paulo, viralizar nas redes sociais.

O que aconteceu

O humorista publicou um vídeo em que pede desculpas aos pais dos estudantes e à escola. No domingo (26), ele esteve no colégio para votar e filmou trabalhos de alguns alunos.

Gui se retratou pelo ocorrido, arrependido de ter criticado e exposto os projetos dos alunos. "Esse é um vídeo de esclarecimento que eu venho aqui comunicar sobre o equívoco, o erro que eu cometi ontem (domingo) nas eleições durante a votação que foi feita numa escola onde passei e mostrei alguns desenhos de algumas crianças e fiz minhas avaliações dizendo que eram feios. Eu estava fazendo alguns comentários, mostrando um outro lado dos trabalhos, mostrando a 'tosquice', como era mal feito, disse isso nos vídeos procurando dar uma 'zoada'".

O humorista disse que era uma brincadeira e reforçou seu arrependimento. "Uma brincadeira essa que saiu errado. As pessoas não gostaram muito dessa minha atitude de mostrar os trabalhos. Mostrei e condenei os desenhos. Quero gravar esse vídeo, mostrar meu arrependimento. Estou muito arrependido do que eu fiz".

O artista explicou que não esperava que o vídeo iria repercutir tanto e que não queria desestimular crianças. "Não era pra tomar essa proporção, não era para ridicularizar nada e simplesmente fazer uma brincadeira. Teve gente que não gostou, claro, respeito, tem gente que gostou, respeito. Se você não gostou, ótimo, ponto, acabou. Quem é que nunca cometeu erros aqui? Está aqui esse vídeo mostrando meu arrependimento e mostrando também que eu sou um ser humano. Não condenei ninguém, não discuti com ninguém, assim como a agressividade e as ofensas que recebi nos meus comentários. Não quero desestimular as crianças, eu também sou artista".