Grupão está em dúvida entre Luana ou Gui para roça

Durante conversa na academia poucas horas antes da formação de mais uma roça na A Fazenda 16, alguns integrantes do Grupão ainda não decidiram seus votos.

O que aconteceu

Fernando, Camila, Flora, Babi e Zé Love estão decidindo se vão enviar Gui ou Luana para a roça desta terça-feira (19).

Fernando disse que sente que a influencer está "flopada".

Já Babi e Zé Love acreditam que o público deixou a peoa no reality "porque acharam que ela ia quebrar o pau."

Camila relembrou que nesse momento do jogo ela vai acabar enfrentando algum dos seus aliados do G4.

Fernando concordou em votar direto em Luana ao invés de Guilherme.

Já Flora pontuou que a morena voltou de uma roça recente.

