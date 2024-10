Grávida do 3º filho, Gisele Bündchen planeja dar à luz em casa, diz site

Gisele Bündchen, 44, planeja realizar o parto de seu terceiro filho em casa.

O que aconteceu

A modelo estaria planejando dar à luz ao novo bebê em sua mansão em Miami. Ela está grávida do namorado, Joaquim Valente. "Eles começaram como amigos, mas estão namorando sério há mais de um ano. Ela está empolgada com o bebê e se sente bem. Ela está avançada na gravidez e planejando um parto domiciliar", disse uma fonte em conversa com a revista norte-americana People.

Gisele não sabe o sexo da criança que espera. Ainda segundo a People, a modelo e o professor de jiu-jitsu pretendem descobrir se é uma menina ou um menino após o nascimento do bebê.

O casal está junto há mais de um ano. "Gisele e Joaquim estão felizes por este novo capítulo em suas vidas e estão empolgados para criar um ambiente amável e sereno para toda a família", concluiu a fonte à People.