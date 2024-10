Gizelly revela segredo de Luana e Larissa para adversários

Peões pressionaram Gizelly para contar qual era o segredo que ela tinha sobre Luana em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Na área Betano, Gilsão, Love e Babi pedem para Gizelly contar o que ela sabia sobre Luana. Semanas atrás, em um desentendimento entre as peoas, a ex-BBB ameaçou a empresária de contar um segredo que a "destruiria na casa".

Gizelly narra que Larissa Tomásia, 2ª eliminada do programa, foi traída por namorado e ficou sabendo o nome da mulher com quem ele a traiu. "A Larissa nunca quis ser amiga de fulana porque tinha isso. Quando ela entrou aqui, pensou: 'nem namoro mais esse cara, tem nada a ver, vou falar com a garota'."

"Esse cara é vagabundo, entendeu?" continua Gizelly. "Ela pode achar que a Larissa não namorava o cara porque não era uma coisa...". Love diz que eles eram ficantes então, e a ex-BBB explica: "Era namorada, mas ele tinha um cargo público, só que estadual. Esse cara não queria ter namorada. 'Ninguém sabe que eu namoro'. Sabe político jovem que só vai aparecer casado?"

A peoa explica que por isso, ninguém sabia que ele namorava, mas o relacionamento com Larissa durou três anos, apesar de traí-la diversas vezes. "Uma das pessoas que ele supostamente traiu, falaram para Larissa, foi ela [Luana]."

"Talvez ela nem saiba que o cara tinha namorada. Talvez nem foi ela. Porque eu perguntei se ela tinha ficado com pessoa pública e ela disse que 'não'. Só que o negócio é outra coisa", finaliza Gizelly.

A amizade acabou e o silêncio também 🗣️🔥

Durante a tarde de comes e bebes da Betano, Gizelly falou sobre o "segredo" de Luana para os novos aliados 💥🧨



👉 Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r8jWg! pic.twitter.com/R40mV29Fhm -- A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2024

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Resultado parcial Total de 28118 votos 0,06% Albert Bressan 1,72% Babi Muniz 1,93% Camila Moura 0,13% Fernando Presto 1,54% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 0,43% Gui Vieira 1,56% Gilsão 0,30% Gizelly Bicalho 0,17% Juninho Bill 0,99% Luana Tárgino 27,46% Sacha Bali 4,52% Sidney Sampaio 6,96% Vanessa Carvalho 1,64% Yuri Bonotto 50,54% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 28118 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso