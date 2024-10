Gisele Bündchen conversou com ex antes de anúncio de gravidez, diz jornal

Gisele Bündchen, 44, contou sobre gravidez antes a ex-marido Tom Brady, 47.

O que aconteceu

A modelo quis anunciar a terceira gravidez ao ex antes que fosse publicado pela imprensa. Fontes relataram ao Daily Mail que ela contou aos filhos e, depois, a Brady em uma conversa particular.

A gestação não foi planejada por Bündchen e o namorado Joaquim Valente, 35. "Isso foi inesperado. Joaquim sempre quis uma família, então ela está feliz por poder dar isso a ele. (...) Ela sabia que ele seria um ótimo pai quando seus filhos começaram a ter aulas com ele. Ele é paciente, brincalhão e muito compreensivo", detalhou uma fonte ao jornal.

Os dois começaram a namorar em junho de 2023, mas foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022. A gravidez foi anunciada pela revista People e confirmada pela assessoria nesta segunda-feira (28). Gisele Bündchen pretende descobrir o sexo do bebê no dia do parto.