Gisele Bündchen mostrou 'barriguinha' em praia há 3 meses; veja

Gisele Bündchen, 44, mostrou uma "barriguinha" ao ir à praia na Costa Rica, em julho. A modelo está grávida do terceiro filho, o primeiro com o namorado Joaquim Valente, 35.

O que aconteceu

Ela estava acompanhada de Joaquim e dos filhos, Vivian, 11, e Benjamin, 14. As fotos são da Mega, divulgadas pelo site americano Page Six.

Veja:

Gisele Bündchen e o namorado, Joaquim Valente, em julho Imagem: Page Six

Gisele Bündchen na Costa Rica, em julho Imagem: Page Six

A gravidez de Gisele foi divulgada pela revista People. "Gisele e Joaquim estão felizes com esse novo capítulo de suas vidas e ansiosos para criarem um ambiente pacífico e amoroso para toda a família", disse a fonte à revista.

Gisele confirmou o namoro com Joaquim em março deste ano. "Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É algo muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse, em entrevista ao New York Times.

Ela estaria namorando Joaquim desde junho de 2023. Segundo a revista People, Gisele e Joaquim inicialmente quiseram "ir devagar" mantendo o romance em segredo. Em agosto daquele ano, Joaquim foi flagrado buscando a modelo no aeroporto.