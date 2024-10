Adriane Galisteu analisa peões de A Fazenda 16: 'Repetem o mesmo erro'

Em vídeo publicado no TikTok de A Fazenda 16 (Record), Adriane Galisteu comentou sobre os peões do programa e a desistência de Zaac e Fernanda.

O que aconteceu

A apresentadora analisou os peões. "Fico observando o comportamento dos peões e fico: nunca assistiram A Fazenda? Repetem o mesmo erro, cometem as mesmas infrações. Mas entendo que lá dentro os ânimos ficam aflorados, a visão é muito específica, de um ângulo só."

Galisteu também comentou a desistência de Fernanda e Zaac. "Lamento muito quando o peão pede pra sair, mas encarar a realidade não é fácil. Quando você levanta uma lebre muito grande, e de repente percebe que foi contra você, é muito difícil encarar isso."

Lamento por eles, porque são 2 milhões, que a gente sabe que pra ganhar 2 milhões em 3 meses. Adriane Galisteu

A apresentadora apontou ainda que a edição não tem um favorito. "Essa edição não pintou um favoritismo, não tem um favoritismo desde o início do game. A edição está muito democrática nesse sentido."

Ela finalizou. "Jogo que continua, dois participantes a menos sem fazer muito sacrifício."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 1994 votos 59,78% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 26,38% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 13,84% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1994 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso