Gabriela Duarte diz que ensinou para filha que sexo de filme pornô é irreal

Gabriela Duarte, 50, falou abertamente sobre a necessidade de ensinar aos filhos educação sexual, e disse ter explicado para sua primogênita, Manuela, 18, que o sexo como aparece em filme pornô é irreal.

O que aconteceu

Duarte contou que tem abertura para falar sobre "tudo" com Manuela, inclusive sexo. "Falar sobre pornografia foi uma coisa que eu fui aprendendo, porque falar sobre pornografia [com os filhos] é muito importante", iniciou a atriz durante participação no podcast Mil e Uma Tretas.

A artista relatou episódio em que explicou para a filha que o sexo pornô é uma "performance" e não condiz com o ato real, sem ser gravado para a indústria adulta. "Uma vez eu cheguei para a Manu e falei: 'minha filha, é o seguinte: o sexo, quando a gente confia, quando a gente gosta da outra pessoa, ele não tem nada a ver com aquilo que você ver em filme de sexo, aquilo é uma performance. Ninguém fica berrando daquele jeito, não existe aquele monte de posições, isso é fake news'".

Ela ressaltou a necessidade de ensinar a diferença entre sexo real e performado para evitar frustrações com o próprio prazer. "Vamos falar a verdade, está todo mundo ali atuando, a vida não é isso, porque [se não falar], a mulher acha que ela tem que fazer um show, tem que gritar, agradar, fazer isso, fazer aquilo".

Gabriela Duarte é mãe de Manuela e Frederico, 11, do casamento com o fotógrafo Jairo Goldfluss — os dois estão separados desde 2020. Atualmente, a atriz namora o empresário Fernando Frewka.