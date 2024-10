Qual será a novela substituta de 'Alma Gêmea' no Vale a Pena Ver de Novo?

A reexibição de "Alma Gêmea" termina em novembro dando adeus à faixa Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. Com isso, Splash fez uma lista com as produções mais cotadas para entrar no lugar do folhetim de Walcyr Carrasco. Aliás, há rumores de que será uma novela dele mesmo a escolhida.

'Amor à Vida'

Essa foi a primeira novela de Walcyr Carrasco no horário nobre da Globo e nunca foi reprisada. Exibida originalmente em 2013, a trama protagonizada por Antonio Fagundes, Susana Vieira, Mateus Solano e Paolla Oliveira, vem sendo muito pedida pelos telespectadores e pode ser uma alternativa para manter a audiência da faixa vespertina em alta.

Mateus Solano e Paolla Oliveira em 'Amor à Vida' Imagem: Estevam Avellar/Globo

'O Outro Lado do Paraíso'

Trama das nove de 2017, também de autoria de Walcyr Carrasco, "O Outro Lado do Paraíso" tem muitos fãs e teve uma audiência excepcional em sua transmissão original, apesar de críticas feitas à história. Com Bianca Bin, Marieta Severo, Glória Pires, Sérgio Guizé, Thiago Fragoso e Rafael Cardoso nos papéis principais, a novela não foi reprisada ainda e pode ser uma aposta interessante.

Bianca Bin e Marieta Severo em O Outro Lado do Paraíso Imagem: Raphael Campos/Globo

'Salve Jorge'

Escrito por Glória Perez, "Salve Jorge" está entre os folhetins com maior torcida para substituir "Alma Gêmea". Exibida entre 2012 e 2013 na faixa das 21h, a novela teve um elenco de estrelas, com Nanda Costa, Rodrigo Lombardi, Cláudia Raia, Flávia Alessandra, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Dira Paes. Já reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 2019, a novela é uma das campeãs de audiência do Globoplay. Portanto, a Globo pode considerá-la para alavancar o horário da TV aberta.

Dira Paes e Nanda Costa em 'Salve Jorge' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

'Senhora do Destino'

Sucesso absoluto tanto em sua exibição original, entre 2004 e 2005, quanto em suas reprises —a primeira foi em 2009 e a segunda em 2017. Com Susana Vieira, Renata Sorrah, Carolina Dieckmann, José Wilker, José Mayer, a obra de Aguinaldo Silva é aclamada no Brasil e no exterior, sendo considerada uma das 10 melhores novelas brasileiras pela publicação espanhola 20 minutos. Se a Globo quer decolar nos números, "Senhora do Destino" pode ser uma excelente alternativa.

Cena de Senhora do Destino com Carolina Dieckmann, Susana Vieira e Leandra Leal Imagem: Divulgação/Globo

"Páginas da Vida"

Caso a emissora queira se favorecer pelo apelo das redes sociais, colocar Páginas da Vida para substituir Alma Gêmea pode ser um acerto e tanto. Recentemente, a novela de 2006 de Manoel Carlos foi reexibida no Canal Viva e teve uma repercussão excelente na web. Protagonizada por Regina Duarte, Fernanda Vasconcellos, Lília Cabral, Marcos Caruso, Ana Paula Arósio e Thiago Rodrigues, a novela é sempre muito pedida para a TV aberta.