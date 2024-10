Doramas na Globo: emissora terá produções a partir de 2025, na TV e no streaming

A Globo vai surfar na onda de sucesso que os doramas da Coreia do Sul têm feito na Netflix e outras plataformas de streaming. A emissora brasileira fechou um acordo com a empresa sul-coreana de entretenimento CJ ENM, responsável por vários k-dramas, ou doramas - termo usado para abarcar dramas produzidos no leste e sudeste da Ásia, apesar da definição já ter gerado polêmica.

"Adquirimos alguns k-dramas para o catálogo do Globoplay, alinhado à estratégia da plataforma de investimento em licenciamento de conteúdo premium internacional. Quando tivermos novas informações sobre estreias e títulos, divulgaremos", confirmou a Globo ao Estadão.

As produções serão disponibilizadas ao longo de 2025. De acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a principal compra realizada pela Globo é Twinkling Watermelon (ou 'Melancia Cintilante'), exibida pela emissora local tvN em 2023, e inédita no Brasil.

A trama acompanha o jovem Ha Eun-Gyeol (Ryeoun), apaixonado por música. Ele viaja no tempo e, em 1995, conhece a versão de 18 anos de seu pai, Ha Yi-chan (Choi Hyun-wook/Choi Won-young). Juntos, montam uma banda com o objetivo de ajudar Ha Yi a conquistar uma garota da escola.

Porém, Ha Eun tem a missão de garantir sua própria existência - e junta o pai, na verdade, com Yoon Cheong-ah (Shin Eun-soo/Seo Young-hee), sua mãe, então uma jovem surda apaixonada por arte.

Segundo o colunista, a previsão é que o dorama seja exibido na TV, em canais por assinatura, além do streaming.