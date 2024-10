'Disclaimer': veja tudo que você precisa saber na reta final da série

Colaboração para Splash, em Caxias do Sul (RS)

A minissérie "Disclaimer" chega a sua reta final. Por isso, Splash separou tudo o que você precisa saber para acompanhar de perto cada detalhe dos dois últimos episódios.

Do que se trata

A minissérie é baseada no romance homônimo de Renée Knight, publicado em 2015, e conta a história de uma jornalista renomada, Catherine Ravenscroft, vivida por Cate Blanchett.

A protagonista é casada com Robert, interpretado por Sacha Baron Cohen, e tem um filho. O capítulo inicial revela o quanto sua vida parece perfeita, regada a prestígio e família feliz.

As contas do passado, no entanto, chegam em formato de livro. Um autor desconhecido publicou uma obra em que a história da própria Catherine é revelada. Ela se desespera!

A trama, sempre rodada em cenários escuros em dias de frio londrino, muda ao focar um acontecimento da juventude de Catherine. Já as revelações do passado, se dão em ambientes ensolarados em uma praia da Itália.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

As cenas de flashback mostram as férias de Catherine e quando ela conhece o jovem Jonathan. Com o andar das revelações, o público fica sabendo que a protagonista não teve apenas uma aventura sexual, mas pode estar envolvida em uma morte, mesmo que de forma passiva.

Os episódios mais recentes entregaram um plot twist, quando o rumo da história dá uma virada e surpreende o espectador. Se antes o suspense psicológico estava focado na protagonista e seu marido, agora aconteceu o que eles mais temia e chega ao filho do casal.

Em meio à tanta tensão, Catherine recorre às drogas e é expulsa de casa, tendo que retornar para a casa da mãe. A expectativa, agora, é saber como Nicholas irá se comportar diante de tanta coisa. A relação filho e mãe é destaque na trama.

O último episódio de "Disclaimer" será exibido em 8 de novembro, já que o Apple TV+ libera novos capítulos sempre às sextas-feiras. A série foi aclamada pela crítica durante uma première no Festival de Veneza deste ano e é vista como candidata ao próximo Emmy.