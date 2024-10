Dieguinho detona Playplus após falha: 'É chamar público de palhaço'

Durante a briga que culminou na saída de Zaac e Fernanda de A Fazenda 16 (Record), as câmeras do Playplus, plataforma de streaming da emissora, ficaram fora do ar por mais de uma hora. O problema começou logo depois de uma discussão entre Sacha e Zé Love. Ao invés de mostrar a casa, a transmissão exibiu apenas os animais. Durante o Central Splash desta terça-feira (29), o apresentador Dieguinho detonou as falhas.

Todo fim de noite a Galisteu fala para as pessoas assistirem esse negócio. Ai você liga no 24 e você vê um 'aguarde, em instantes' e uma imagem aleatório que não vai acrescentar em nada na edição. [Isso] É chamar o público de palhaço, chamar quem assiste o serviço de idiota. E aí vão achar ruim, Record, produção, que uma ex-participante vai questionar a credibilidade do programa Dieguinho, no Central Splash

Dieguinho também demonstrou sua insatisfação com o elenco do reality. Ele criticou a postura passiva que os participantes tomaram diante do jogo, e como acabaram se apoiando em Sacha e Zé Love, considerados os protagonistas. Para ele, essa edição é "recorde de hipocrisia".

Mesmo com a quantidade de espelhos naquela Fazenda, eles não se enxergam, não conseguem se perceber. Fazem aquilo que criticam, e quanto a coisa inverte se fazem de vítima. É um elenco muito fraco de argumento, e preguiçoso. A gente tem uma 'renca' de gente ali que está escorada nos dois.

Dieguinho

Kerline, que integrou o elenco de A Fazenda 14, concordou com a hipocrisia dos participantes, além de ressaltar a falta de coragem que eles tem apresentado no jogo.

Além de uns dos elencos mais hipócritas, também é um dos elencos mais covardes. Todas as meninas ali morrem de medo de ir para a roça, e tem comportamentos covardes. Elas podem até ir escapando aos poucos, mas uma vez que sentou ali no banquinho o público não vai perdoar

Kerline

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Resultado parcial Total de 42090 votos 0,24% Albert Bressan 1,27% Babi Muniz 1,70% Camila Moura 0,21% Fernando Presto 1,17% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,34% Gui Vieira 1,06% Gilsão 0,21% Gizelly Bicalho 0,26% Juninho Bill 0,82% Luana Tárgino 36,80% Sacha Bali 3,21% Sidney Sampaio 5,25% Vanessa Carvalho 1,27% Yuri Bonotto 46,14% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 42090 votos

