Contrariando produção, Babi planeja fala para ao vivo: 'Descer o cacet*'

Babi Muniz afirmou que irá reforçar que Sacha "agrediu" sua amiga, Fernanda, na edição ao vivo desta terça-feira (29) da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa com Vanessa, Babi revelou seu discurso para a formação da roça.

Contrariando o que a produção disse, Babi confirmou que Sacha empurrou e "foi agressivo" com Fernanda. "Você é um agressor, você empurrou ela", ensaiou Babi. "Pode falar que não, mas você sabe o que você fez. E lá fora vai pagar por isso".

A peoa disse que reforçará que Fernanda se sentiu agredida. "Não interessa sua opinião, se empurrou, não empurrou, não interessa. Interessa o que ela sentiu. Isso é o que interessa pra mim, o que a vítima sentiu. E por isso ela não está aqui, e espero que você pague pelo que fez", disse.

Babi ainda disse que "tudo o que Sacha proclamou de ruim" sobre Zaac "voltará em sua vida". "Você é o opressor, não é o oprimido. Ah, vou descer-lhe a lenha, descer o cacete".

Zé Love também falou com seus aliados sobre a votação. "Até onde as pessoas lá fora estão dispostas a enxergar um jogo que não aceitam lá fora?", questionou.

"Meu voto vai ser de repúdio. Vou falar que meu voto não é sobre o jogo, é sobre atitude", disse Albert.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 2141 votos 60,53% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 25,64% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 13,83% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2141 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso