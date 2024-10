'A Fazenda finalmente começou', diz Chico Barney após tretas e desistências

Os peões de A Fazenda (Record) protagonizaram discussões generalizadas no último final de semana, com direito a acusações de agressão pelos participantes e pelo público, e com a desistência de Fernanda e MC Zaac. No Central Splash desta segunda-feira (28), Chico Barney e Bárbara Saryne analisaram a confusão.

"Sinto que a edição de hoje vai ser reveladora", afirma Bárbara. Como o programa ao vivo de A Fazenda traz edições de dias anteriores, os apresentadores apostam que o público terá mais detalhes e ângulos dos acontecimentos. Chico também aposta no Playplus:

Estou confiante que hoje não vai ter paz para o [Rodrigo] Carelli [diretor da atração]. Todo mundo nervoso lá no programa. Tenho a impressão que A Fazenda começou.

O colunista lembra que o programa teve dificuldade de atrair o público e de "furar a bolha" dos espectadores de reality show, mas que, com a grande repercussão do final de semana, talvez a audiência reaja. "Acho que estava com um certo problema de visibilidade, de atenção, os caras deram azar de desistir no dia da eleição para prefeito, então virou nota de rodapé, mas para quem gosta de uma baixaria, está ai."

