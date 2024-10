Casamento inusitado quebra o último capítulo de 'No Rancho Fundo'

O último capítulo de 'No Rancho Fundo' será exibido na sexta-feira (1) trazendo algumas cenas inusitadas e até emocionantes para o público. Um dos desfechos terá um casamento muito esperado durante toda a novela.

O que vai acontecer

Será a icônica Tia Salete (Mariana Lima) que selará seu casamento com o delegado Floro Borromeu (Leandro Daniel) no capítulo final de "No Rancho Fundo", segundo o jornal Extra.

A cerimônia vai acontecer na casa da família Leonel Limoeiro e as cenas já foram gravadas sob direção de Allan Fiterman.

Na ficção, o vestido de noiva de Tia Salete, todo de renda de bilro, foi criado pela própria personagem, afinal, é uma costureira de mão cheia. Mas por trás das câmeras a produção da peça foi conduzida por Júlia Ayres.

Tia Salete (Mariana Lima) vestida de noiva; ao lado, ela sendo pedida em casamento pelo delegado em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

"Tia Salete era uma personagem pequena que foi crescendo. É a beata solteirona da família. Aos poucos, fomos descobrindo que ela tinha uma personalidade que variava entre a crença, uma tristeza profunda, por ter sido abusada, e uma parte totalmente tarada. Isso a fez se unir amorosamente com o delegado da cidade em cenas de amor tórrido, e descobrir que teve uma filha com Vespertino", pontuou a atriz Mariana Lima ao Extra sobre sua personagem.