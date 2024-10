É verdade! Christina Aguilera é do CarnaUOL 2025. E tem muito mais

Acabou o mistério. O CarnaUOL 2025 vai, sim, ser o palco do primeiro show de Christina Aguilera em solo brasileiro. Dia 8 de fevereiro, no Allianz Parque. Assinantes UOL poderão comprar ingressos na pré-venda, que começa nesta terça (29) às 13h, e terão 10% de desconto.

Além disso, a 10ª edição do pré-Carnaval mais tradicional e relevante de São Paulo terá o seu line-up mais eclético: Ana Castela, Belo, Tony Sales, Sean Paul, Matuê, DJ Steve Aoki e mais. O vencedor do reality Toca Revela também vai se apresentar na festa. O evento é resultado de uma parceria com a 30e, a maior produtora brasileira de entretenimento ao vivo.

Assinantes UOL poderão comprar ingressos para o CarnaUOL na pré-venda (enquanto durar o estoque) e terão 10% de desconto

CarnaUOL 2025: O Carnaval mais pop do Universo traz a São Paulo todos os ritmos que encantam os brasileiros

Christina Aguilera

Christina Aguilera Imagem: REUTERS/David Swanson

Ícone da música pop, Christina Aguilera já ganhou sete prêmios Grammy, sendo o último o Prêmio Grammy Latino de 2022 de melhor álbum vocal Pop por "AGUILERA", seu segundo álbum em espanhol. Foi a única artista com menos de 30 anos incluída na lista da revista Rolling Stone dos 100 maiores vocalistas de todos os tempos. A musa está comemorando seus 25 anos de carreira e em setembro lançou um lindo projeto celebrando seu primeiro álbum com interpretações ao vivo de clássicos como "Genie in a Bottle", "What a Girl Wants" e "I Turn to You." e participações especiais como Sabrina Carpenter e Machine Gun Kelly.

Ana Castela

Ana Castela Imagem: AgNews

A Boiadeira vai animar o CarnaUOL com seu agronejo arrasta-quarteirão. Com apenas 20 anos, Ana Castela já se consagrou como um dos principais nomes da nova geração do sertanejo. Misturando funk, eletrônico e reggaeton, a artista foi a mais ouvida em 2023 e, este ano já ficou mais de 25 semanas consecutivas no topo da parada da Billboard Brasil, emplacou 9 músicas entre as cem mais tocadas e sua faixa "Nosso Quadro" teve o clipe mais assistido do ano no YouTube, com 350 milhões de visualizações.

Sean Paul

Sean Paul Imagem: Getty Images

Famoso pelo dancehall e reggae, Sean Paul tem como maior sucesso "I'm Still in Love With You". O jamaicano já colaborou com artistas como Beyoncé, Shakira e Dua Lipa, e, no Brasil, Anitta e Ludmilla.

Belo

Belo Imagem: Rogério Lima/Divulgação

A voz do samba e do pagode de toda uma geração também é presença confirmada no palco do CarnaUOL.

Tony Salles

Tony Salles Imagem: Reprodução/Instagram/@tonysallescantor

Conhecido pelos grupos É O Tchan e Parangolé, Tony Salles hoje segue carreira solo e é um dos principais nomes do axé music.

Steve Aoki

Steve Aoki Imagem: Mariana Pekin/UOL

Steve Aoki é está entre os 100 melhores DJs no mundo, segundo a DJmag. Suas apresentações, além da contagiante EDM, são marcadas pela performance divertida de um verdadeiro astro do rock, acrobacias, além da famoso bolo que ele joga na galera durante a música "Cakeface". Música eletrônica de qualidade e diversão na certa.

Vencedor do Toca Revela

O vencedor ou vencedora do Toca Revela, o reality, também terá seu momento no CarnaUOL. O Toca Revela é o primeiro reality musical criado para as redes sociais. Apresentado pela atriz e cantora Larissa Luz e pelo músico Arapê Malik, o programa de Toca UOL vai descobrir o próximo talento da música brasileira. Além da apresentação quem ganhar também terá um EP produzido pelo produtor musical Dudu Marote, que já trabalhou com Emicida, Iza, BaianaSystem, Skank e Elza Soares, e distribuído pela Altafonte.

Matuê

Matuê Imagem: Divulgação/Rock in Rio

Quando o assunto é trap, Matuê é o principal nome no cenário brasileiro. Em setembro, quebrou o recorde do Spotify com o maior lançamento de um artista brasileiro com o álbum "333", com mais de 16 milhões de reproduções em 24 horas.

DJ $ophia

DJ Sophia Imagem: Reprodução/Instagram/djsophia_

Forte nome da nova geração de DJs do Brasil, é conhecida especialmente pelo hip hop em seus sets, mas com a versatilidade da cultura pop e brasileira nos remixes e mashups.

Deekapz

Deekapz Imagem: Reprodução/Instagram/@deekapz

O duo de produtores do interior de São Paulo combina influências da música eletrônica global com beats de funk brasileiro. Já se apresentaram em festivais como Afropunk, Primavera Sound, Lollapalooza, The Town, Coala e Turá.

KVSH

WINTER PLAY 2023 - DJ Kvsh Imagem: Divulgação

Luciano Ferreira, o KVSH, é um dos maiores nomes da música eletrônica no Brasil. Seu single "Sicko Drop" viralizou em mais de 30 países, incluindo Reino Unido, Estados Unidos e Holanda.

Line-up do CarnaUOL 2025 Imagem: Divulgação

Festival CarnaUOL 2025

Data 8 de fevereiro

Local Allianz Parque - São Paulo

Mais informações Instagram (@carnauoloficial)