Bruna Biancardi faz declaração de amor para Neymar Jr.

Bruna Biancardi, 30, se declarou ao namorado, Neymar Jr., 32.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (29), a influenciadora compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um clique romântico com o jogador de futebol brasileiro. Os dois posaram abraçados em um cenário paradisíaco da Arábia Saudita.

Sorridente, a modelo fez uma declaração ao pai de sua filha, Mavie, 1. "Te amo", legendou Bruna na publicação.

Os fãs do casal, logo, comentaram. "Deus abençoe vocês", disse uma; "Lindos demais", escreveu outra; "Família linda", elogiou uma terceira.