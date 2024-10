Ator de 'Emily em Paris' acusa série de ser arcaica e subestimar o público

Lucas Bravo, 36, expressou abertamente seu descontentamento com a série "Emily em Paris", onde interpreta o chef de cozinha Gabriel.

O que aconteceu

O ator francês afirmou, inclusive, que pensa em abrir mão de participar da quinta temporada da atração. "[Minha permanência] dependerá do roteiro. Sinto que já explorei bastante o personagem. Não tenho muita liberdade [criativa na série]. A vida é curta. As filmagens dessa série ainda duram cinco meses. Será que quero sacrificar esse tempo contando algo que não me estimula?", desabou ele, em entrevista ao jornal europeu Le Figaro.

Lucas acusou "Emily em Paris" de ser 'arcaica' na forma como explora as idas e vindas amorosas dos personagens. "Na última temporada, o roteiro seguiu uma ideia dos anos 90, em que os amantes se afastam, se beijam, se afastam de novo? Tudo gira em torno da falta de comunicação. É um pouco arcaico. Hoje em dia, a nova geração se expressa, enfrenta as situações."

Para ele, a atração produzida por Darren Star, 63, subestima a inteligência de sua própria plateia. "Esse lance de encontros e desencontros já não funciona mais. As pessoas percebem esse mecanismo de longe... E eu não quero fazer parte de um processo que tende a subestimar a inteligência dos espectadores."