Ao vivo: Galisteu repreende peoa por citar suposta agressão de Sacha

Durante a formação da sexta roça de A Fazenda 16 na noite desta terça-feira (29), a apresentadora Adriane Galisteu interrompeu as falas de Vanessa sobre Sacha para reforçar um aviso para todos.

O que aconteceu

Galisteu disse que a Record revisou as imagens de uma suposta agressão de Sacha em Fernanda no último domingo (27) e que já havia conversado com os peões sobre o tema.

Ela pediu para que os microfones dos peões estivessem no mudo.

A apresentadora disse. "Aquele momento da briga foi ao ar e o público também viu e sabe que não houve motivo para expulsão para nenhuma daquelas pessoas envolvidas naquele momento."

Nós estaríamos nos compromentendo nos posicionando de forma errada com o público, é isso que vocês querem dizer? Só para entender.

A apresentadora continou. "São milhões de pessoas que viram o que aconteceu no PlayPlus e no programa. Inclusive, essas milhões de pessoas podem estar julgando vocês pela atitude de nos questionar."

Vocês estão ao vivo para o Brasil. Atenção com o que vocês estão fazendo. Lamento muito que vocês continuem com esse assunto, é repetitivo e faz com que o jogo fique parado.

Por fim, Galisteu afirmou que a Record tem regras. "Vocês podem questionar entre vocês o que vocês quiserem, o jogo é de vocês, mas a regra é nossa."

Espero não ter que tocar novamente nesse assunto.

