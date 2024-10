Alejandro Claveux e mais: Atores saem em apoio a Sacha em A Fazenda

Sacha Bali, competidor de A Fazenda 16 (Record), recebeu apoio de diversos colegas de profissão.

O que aconteceu

O perfil do Instagram de Bali compartilhou um vídeo em que Babi, Gizelly e Camila falavam que tinha vontade de "chutar ou jogar um peso de 15kg em sua cabeça". Vários atores repudiaram o vídeo e deram seu suporte ao colega. Alejandro Claveaux, que está em Rensga Hits (Globoplay), comentou: "Que absurdo e ninguém faz nada lá dentro. Parabéns por fazerem aqui fora".

"Meu Deus! Que horror!", declarou Paloma Bernardi. Guilherme Winter pediu a saída das peoas: "Expulsão já". Aline Fanju exigiu que um posicionamento da Record: "Nossa... que horror, gente. Isso tá ficando perigoso. Vão esperar dar uma m**** séria?".

Bernardo Mesquita e Fábio Beltrão, se declararam amigos de Sacha de apoiaram o confinado. "Covardia o que estão fazendo com você aí irmão. Força que já deu certo", declarou Beltrão.

"Eu não assisto o pouco que vi, por se tratar de um amigo, me enojou. Isso não é um jogo. Não é, não consigo assistir", escrevei Priscila Assum. Michelle Batista criticou o reality: "Que show de horror".

Murilo Sampaio, de Vidas Bandidas (Disney+) e Justiça (Globoplay), comentou: "Nunca gostei desse programa hediondo, uma chuva de gente grosseira… sinto muito pelo irmãozinho tá passando por tudo isso que tenho visto nas redes. Força Sasha".

A equipe de Sacha declarou que o vídeo seria encaminhado para o seu jurídico para que tomassem medidas legais sobre as falas. "Não podemos ficar em silêncio diante da violência verbal e física."

