A Fazenda: Babi provoca Sacha: 'Também me sinto oprimida'

Depois de ouvir uma conversa de Sacha, Babi alfineta o ator em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Vanessa chegou no quarto contando que ouviu Sacha se queixar de ser "oprimido todos os dias". Babi, Gizelly e Gilsão e Fernando ouvem o comentário do rival e a ex-Panicat responde: "Tem que falar para ele 'não se sinta assim, amigo, eu também me sinto oprimida'".

"Eu ia adorar se você fizesse isso", responde Vanessa. Gilsão aconselha as aliadas a pararem de ter confrontos com Sacha, que uma discussão com Babi pode gerar uma explosão de Love.

Babi passa pelo ator na sala e diz: "Fica assim não, Sacha, vai dar tudo certo. Eu também me sinto oprimida".

Sacha questiona quem oprime e peoa, que responde: "Todo mundo. É muito difícil, sabe? Fica me xingando também, me chamando de coisas horríveis. Mas eu só quero dizer que eu sei o que você tá sentindo. Eu sei o que jeito que você tá sentindo. Se você precisar conversar, eu também to aqui."

Enquanto a ex-Panicat fala, o ator a interroga: "Que momento eu te desrespeitei, Babi? Quando eu te xinguei? Você não sabe, não. Me fala ai uma vez que eu te xinguei. Hipócrita!"

Ela chega para seus aliados e conta a cena que havia acabado de acontecer. "Ele começa a perder a linha, né?", diz a ex-Panicat.

"Perde. Já falei para você que funciona", afirma Sidney.

