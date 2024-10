Após desistência dupla, Zaac e Fernanda serão substituídos em A Fazenda 16?

Zaac e Fernanda desistiram juntos de A Fazenda 16 (Record) no último domingo (27), após uma treta generalizada que aconteceu na noite de sábado (26).

O que aconteceu

Com a saída dos dois peões, o número de moradores em Itapecerica da Serra caiu. Agora, 16 peões disputam o prêmio de R$ 2 milhões.

Em contato com Splash, a Record informou que, inicialmente, não haverá substituição. "A princípio não haverá substituição. O programa segue o cronograma previsto."

Mais um peão deve deixar a sede esta semana, na quinta-feira (31). Com o resultado da 6ª roça, restarão 15 peões no jogo.

Além de Zaac e Fernanda, o programa já havia sofrido outra baixa não planejada. Raquel foi retirada do jogo por recomendações médicas no início de outubro.

