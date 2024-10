Zé Love pede atitude de produção e ameaça: 'Se deixar eu aqui, vou pegar'

Após a briga deste domingo (27) na Fazenda 16 (Record) que resultou em duas desistências, Zé Love pediu "atitudes" da produção do programa.

O que aconteceu

Zé Love e Sacha Bali discutiram cara a cara e o ex-futebolista chegou a ameaçar cometer uma agressão física contra o ator.

Os "ninjas" da produção entraram na casa e acompanharam a repercussão de perto, receando que a briga realmente virasse física.

Zé Love aproveitou para direcionar a eles um pedido de posicionamento da produção em relação ao rival.

Não vai acabar bem isso daqui. Ou vocês tomam uma atitude, ou isso aqui não vai acabar bem! [...] Se deixar eu aqui, eu vou pegar ele! Já estou avisando! Ele, de novo, mais uma vez, tá falando do meu filho. Não é possível que vocês não vão tomar uma atitude com quem agrediu uma mulher Zé Love

Vanessa apoiou o jogador: "Tem que expulsar ele".

