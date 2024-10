Xuxa admite que cometeu 'erros gritantes' na carreira, mas que foram poucos

Xuxa, 61, refletiu sobre sua carreira e admitiu ter cometido alguns "erros gritantes", embora ressalte que "foram poucos".

O que aconteceu

Apresentadora citou falas e atitudes que tinha com as crianças de seus programas que hoje ela considera errado. "Eu errei pouco, mas são erros que a gente fala que são erros gritantes. Eu chamava a atenção de algumas crianças sem nenhum tato. Essa coisa do 'senta lá Cláudia', uma menina que era mais gordinha eu falava 'comeu muita batata', é uma coisa que eu não gostaria que fizessem com minha filha, então por que fiz com a filha de alguém?", declarou em entrevista a Fernanda Gentil.

Xuxa ponderou que esse "comportamento errático" era naturalizado nos anos 1980, quando começou a fazer sucesso na TV. "Vejo muitas coisas que aconteciam nos anos 1980, não era eu que fazia, mas que o mundo fazia, que hoje eu tenho um pouco de vergonha. Podia tudo e eu fazia coisas que hoje eu falo: 'Caramba, como deixaram essa louca fazer essas coisas todas?'. Mas não era eu, era o mundo todo que fazia isso. As novelas eram assim, os filmes eram assim."

Ela afirmou que hoje não se permite cometer os mesmos erros. "Com a informação que a gente recebe hoje não tem mais espaço para isso. Não se justifica, mas todo mundo falava, tanto que não era cortado, não se chamava a atenção. Eram normalizadas coisas que hoje não são mais."

Comecei com 20 anos, mas hoje, aos 61, não me permito mais cometer esses erros [do passado]. Podem ser novos erros, que não gostaria nem de tê-los. Já errei, já aprendi, já fiz tanta coisa e quero cada vez mais fazer melhor. Xuxa Meneghel

Xuxa também afirmou sentir orgulho de atitudes tomadas em sua carreira, como a inclusão da diversidade. "Tenho muito orgulho de coisas que fiz sem saber que estava fazendo, por exemplo, a inclusão. Comecei a falar na língua dos sinais porque fui criada com surdo-mudo e eu quis levar isso para o programa. Eu faço um programa para criança não importa quão diferentes elas são, e isso valeu para uma série de coisas. Muita gente fala: 'você me deu forças para ser quem eu sou'. É uma responsabilidade."