Xamã revela que já fez orgia com plateia assistindo: 'Tinha muita gente'

Xamã, 34, revelou detalhes de sua intimidade durante participação no programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck.

O que aconteceu

Rapper admitiu que já participou de sexo grupal com outras pessoas olhando. "Tinha muita gente... Tinham as Mc e tinha a plateia... Às vezes alguém da plateia entrava para rimar também", declarou ao responder o questionamento por meio de metáforas relacionadas à música.

Em outro momento, Xamã disse que "ainda" não recebeu fio terra. Famoso também admitiu que já falhou no sexo. "Vai fazer o quê? Estava rolando, mas esqueceu a rima".

No programa, Xamã expôs ficada com Luísa Sonza. "Já fiquei com ela", falou, sucinto, sem dar maiores detalhes sobre o envolvimento. Atualmente, ele está envolvido amorosamente com Sophie Charlotte.