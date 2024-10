Vídeo de Gisele Bündchen lutando com namorado bomba na web após gravidez

Tava lendo a notícia sobre a gravidez de Gisele Bündchen e lembrei quando ela postou esse vídeo no instagram treinando com o lutador de jiu-jitsu, Joaquim Valente, que acabou se tornando namorado e futuro pai do terceiro filho dela. Que esse baby venha com muita saúde! pic.twitter.com/Mv9jVWWmAX