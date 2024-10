Cabelo caiu depois da gestação? Fe Paes Leme conta como superou o problema

Fernanda Paes Leme, 41, sempre gostou de mudanças em seu cabelo. Mas com a chegada da gestação de uma forma inesperada, precisou pisar no freio nas transformações. E como toda mulher que chega a maternidade, sentiu que a queda dos fios estava se tornando um problema, como disse com exclusividade a Universa.

Meu cabelo encheu durante a gravidez e ficou muito bonito. A queda começou uns quatro meses após o nascimento da Pilar [filha da atriz que está com seis meses]. Senti muito. Procurei um tricologista, fez um exame específico para analisar esse problema. A dermatologista me indicou a mesoterapia. Fiz uma sessão e fiquei cheia de cabelos novos

Segundo a médica Luciana Passoni, especialista em cuidados capilares, a mesoterapia é um tratamento regenerativo dos folículos pilosos, estruturas responsáveis pelo crescimento dos fios.

No pós-parto, quando temos uma queda de hormônio severa, é normal vermos essa queda. A gente injeta a medicação em até quatro milímetros de profundidade no couro cabeludo para melhorar a circulação sanguínea e o aporte de nutrientes , explica.

Mudança pós-gravidez

Quando a Pilar completou seis meses, Fepa achou que era hora de mudar o visual por completo. "Durante a gestação, só cortei as pontinhas. Agora senti que era o momento de sair de dentro do esse universo da maternidade, que a gente fica sempre com a mesma cara. Quando nasce uma mãe, nasce um coque", disse brincando.

A transformação aconteceu a convite da "BLZ Me Patrocina" e Fernanda não teve medo de mudar: apostou em luzes loiras e uma franja. Os cuidados com o cabelo agora serão bem mais detalhados.

Imagem: Divulgação/ArteUOL

"Usei o Supreme Oil da Cadivéu após lavar o cabelo e deixei os fios secarem naturalmente. Fiquei feliz com o resultado, porque preciso dessa praticidade", diz. A atriz gosta do cabelo com textura e natural. Ela está usando a linha Nutri Glow da Cadivéu para cuidar do loiro.

"Faço máscara uma vez por semana, mas os produtos que uso no dia a dia ajudam nesse tratamento dos fios", diz.

Fepa diz que não é muito apegada a truques, gosta de testar novas tecnologias para cuidar do cabelo, mas tem algo que aprendeu em sua vida de atriz que faz até hoje: deixar o cabelo secar preso em dois coques.

Torço os fios e prendo no alto da cabeça em dois coques. Ficam parecendo as orelhas do Mickey. Quando solto, ele fica com umas ondas. Assim não perco tempo com babyliss , conta.

Para copiar - e se inspirar - na necessaire da Fernanda

