Timothée Chalamet aparece de surpresa em concurso de sósias em NY

Timothée Chalamet surpreendeu fãs ao aparecer em um concurso de sósias do ator que ocorreu no Washington Square Park, em Nova York, no domingo, 27. O concurso atraiu uma multidão que, segundo a revista americana Variety, girava em torno de 2 mil pessoas presentes. O evento gerou comoção no local, e a polícia foi acionada, levando um dos participantes algemados, sem motivo divulgado.

O NYPD (Departamento de Polícia de Nova York) atuou na contenção da multidão antes da chegada do ator, um pouco antes do início do concurso, que ocorreu durante a tarde. Os anúncios do torneio foram feitos por meio de cartazes espalhados na cidade, que ofereciam 50 dólares ao vencedor (cerca de R$ 250).

Alguns dos competidores se vestiram como os personagens do ator em Wonka e Duna, entre outros. Nas redes sociais, usuários postaram fotos com o ator e compartilharam um pouco do concurso.

Também em redes sociais como o X (antigo Twitter), fãs brincaram com a situação. "Ele teve a oportunidade de fazer a coisa mais engraçada [possível], e fez", disse uma conta.