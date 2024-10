Tico Leonel e Timbó farão descoberta chocante sobre 'morte' de Primo Cícero

No capítulo de terça-feira (29), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Tico Leonel (Alexandre Nero) e Timbó (Enrique Díaz) descobrirão um dos nomes envolvidos com o sequestro de Primo Cícero (Haroldo Guimarães).

O que vai acontecer

Com peso na consciência, Esperança (Andrea Bak) terminará com Jordão Nicácio (Alejandro Claveaux). Juntos, os dois estiveram envolvidos no sequestro do pai da jovem e acreditam que Cícero está morto.

Desolado com o fim do namoro, o rapaz irá até a igreja e confessará que matou o próprio sogro. Sem saber que o personagem ainda está vivo, ele colocará para fora seu sentimento de culpa no confessionário.

Seguindo com o plano para descobrirem os responsáveis pelo sequestro de Primo Cícero, Tico Leonel e Timbó estarão no confessionário e ouvirão tudo. Chocados, eles contarão a descoberta para Zefa Leonel (Andrea Beltrão), que questionará quem foi o mandante dessa tentativa de assassinato.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.