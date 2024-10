Sem vergonha, Chico revela vontade indecente em 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (28) de "Volta por Cima" (Globo), Violeta e Osmar voltam para casa, e Jô teme que Joyce seja flagrada. Moreira sugere que ele e Doralice ajudem Chico e Madalena a reatar o namoro. Chico confronta Madalena, e Jão interfere.

Jô manda Joyce se esconder. Joyce deixa um brinco cair no quarto de Osmar e Violeta.

Jão e Madalena curtem um momento juntos. Chico diz a Roxelle que queria continuar com ela e Madalena. Rique se desespera com as fotos que Rosana aprovou para a campanha. Lucas pede para Cida namorar Sidney.

Violeta encontra o brinco de Joyce e fica desconfiada. Joyce usa o carro de Sebastian para ir atrás de Osmar. Edson se enfurece ao ver a imagem da campanha no ônibus. Sebastian se desespera ao dar falta de seu carro. Joyce encontra Osmar no restaurante.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.