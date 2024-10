Sacha e Fernanda se agrediram? Chico e Bárbara opinam sobre VAR

Uma discussão generalizada que aconteceu no último final de semana em A Fazenda (Record), uma movimentação entre Fernanda e Sacha geraram polêmica dentro e fora da sede. A peoa acusou o ator de tê-la empurrado enquanto avançava em Zé Love. Fora da casa, o público acusou Fernanda de ter agredido Sacha ao reagir ao seu toque. Depois dos acontecimentos, Fernanda desistiu do reality rural.

"É um clima que tá todo mundo em algum nível errado", diz Chico Barney. No Central Splash, Bárbara e Chico reassistem a discussão que foi exibido durante a edição do programa no domingo (28). Ele avalia:

Fico com a impressão que o Sacha tenta reposicionar a Fernanda, ele não chegar a dar um empurrão, mas ele encosta e desloca, sem dúvida. E ela responde com alguma reação física, os dois tem um imbróglio que podemos sim classificar como físico. Eu, na minha leitura de fora, com essa imagem, não consigo ver uma agressão nem dele nem dela. Foi uma situação quente, inapropriada que não culmina em uma agressão de fato.

Bárbara concorda com a opinião do colunista e dá sua reflexão: "Tem o contato dos dois lados, se a gente for pensar assim, fica empatado. E não vejo maldade de nenhum dos dois ali nesse contato. Acho que é uma questão de ter tanta gente no meio, 'vamos separar', dar espaço, vejo nesse sentido".

Ela lembra que a forma como esse contato é feito é muito pesado dentro e fora da casa, com o público exigindo expulsão da ex-affair de Neymar e quanto na casa com os peões chamando Sacha de "agressor". "Tem que olhar de maneira imparcial as imagens e chegar nessa conclusão com o que foi mostrado."

Porém, a apresentadora completa que achou que a emissora mostrar o ângulo de uma única câmera não é suficiente, principalmente pela repercussão do momento. "O que foi mostrado achei pouco, ai tenho que opinar com o que a gente viu".

Chico argumenta que a produção tem muito mais câmeras e pessoas com experiência para lidar com a situação e que foi avaliado que não era agressão. Mesmo a produção não vendo como motivo de expulsão, a situação trouxe mais ataques à Sacha de seus adversários no jogo. "Eu não via Sacha muito forte, só que a turma do Zé Love tem feito um trabalho esmerado para fazer esse cara virar ouro."

