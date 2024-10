Quem é Joaquim Valente, pai do terceiro filho de Gisele Bündchen?

De Splash, no Rio

Gisele Bündchen, 44, está grávida de seu terceiro filho, segundo a revista People. É a primeira gestação fruto do relacionamento com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, 35.

Quem é Joaquim

Joaquim tem 35 anos. Ele mora em Miami, nos Estados Unidos desde 2007, e tem dois irmãos: Pedro e Guilherme. Os três são sócios numa academia de jiu-jitsu em Miami. Joaquim é reservado e possui um perfil fechado nas redes sociais.

A família Valente aprendeu a arte marcial com Hélio Gracie, um dos principais nomes do jiu-jitsu no Brasil. Pedro, irmão de Joaquim, foi quem abriu a academia nos EUA em 1993.

Gisele começou a praticar jiu-jitsu com a família Valente em 2022. Hoje, ela é faixa roxa — dos níveis abaixo da preta, a mais alta. No Instagram, ela explicou a importância da luta em sua vida: "Me sinto mais forte, mais confiante e empoderada. É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres".

Além de professor de artes marciais, Joaquim também é formado em criminologia. Ele concluiu o curso na Barry University.

O lutador é amigo do ator Malvino Salvador. Malvino é marido de Kyra Gracie, outro nome de peso no universo do jiu-jitsu.

Relacionamento

Após finalizar o divórcio de Tom Brady, Gisele foi vista num jantar com Joaquim e os filhos novembro de 2022,. Eles estavam juntos na Costa Rica, onde a modelo tem uma casa. Na época, uma fonte afirmou ao TMZ que ele viajou com a família porque é professor de educação física das crianças, que estudam em casa.

O namoro foi oficializado apenas em março deste ano. "Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É algo muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse, em entrevista ao New York Times.