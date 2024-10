O que Zaac e Fernanda falaram antes de desistir da A Fazenda 16

A edição da A Fazenda 16 desta segunda-feira (28) mostrou o exato momento em que Fernanda e Zaac desistem do reality.

O que aconteceu

Após intensa discussão na sede, Fernanda acusou Sacha de um empurrão e Zaac alegou que se continuasse no jogo, não iria responder pelos seus atos.

Fernanda disse. "Não preciso disso, dessa humilhação."

Quero pedir para ir embora do programa, não quero ficar aqui nem mais um segundo. Não quero atendimento psicológico. A minha única decisão é ir embora.

Zaac também desistiu. "Quero ir embora porque posso fazer alguma coisa que me arrependa depois."

Tenho uma filha lá fora, não quero que ela assista algo negativo. Obrigada Record, mas para mim já deu.

