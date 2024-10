Milton Leite detalha saída da Globo: 'Perdi espaço para narrador inferior'

Milton Leite, 65, admitiu que um dos motivos que levaram a sua saída da Globo foi ter perdido espaço para "narrador inferior" a ele.

O que aconteceu

Leite afirmou que tem "zero mágoa e chateação" da emissora. Ele se diz feliz com a forma como saiu e destacou a gratidão que tem pelos 19 anos em que atuou na Globo, pela popularidade que conquistou e pelo dinheiro que ganhou. As afirmações foram feitas em entrevista a Carlos Tramontina, no Flow News.

Apesar disso, o locutor esportivo não gostou de perder espaço para outros narradores da casa. "Óbvio que muitas coisas que eles decidiram eu não concordo, mas é um direito deles. Por exemplo, eu perdi espaço para gente que eu considero, tecnicamente, inferior a mim. Perdi espaço para essa gente. Mas não tem problema nenhum, é um direito do diretor do canal escolher essa ou aquela pessoa, eu aceito. Não gostei e resolvi sair".

Além desse fator, Milton também disse que queria ter mais tempo para ficar com a família e que já não sente a mesma emoção de antes pela profissão. "A nossa relação [minha e da Globo] sempre foi muito boa, sempre me trataram bem e eu sempre devolvi para eles tudo que me pediam. Não tem mágoa, isso é profissionalismo", completou.

Milton Leite saiu da Globo após as Olímpiadas de Paris 2024. Até o momento, o narrador permanece fora da TV e, segundo contou, não recebeu propostas de outras emissoras.