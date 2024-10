Horror: Mércia joga bomba do passado no colo de Luma em 'Mania de Você'

Mércia (Adriana Esteves) vai escolher Luma (Agatha Moreira) para revelar um de seus maiores segredos do passado. A governanta vai se abrir durante uma visita cheia de afeto, feita de propósito pela jovem, no capítulo do de quarta-feira (30).

O que vai acontecer

Luma relembrará fatos de sua infância, quando ela era criada por Molina (Rodrigo Lombardi) com a ajuda de Mércia. Aos poucos, a mãe de Mavi (Chay Suede) vai se soltando, facilitando a investigação de Luma.

Esperta, Luma aproveita o envolvimento de Mércia na conversa e a questiona como ela conheceu Molina. Não será difícil de arrancar a verdade da governanta.

Mércia então conta um segredo bombástico. "Eu era órfã e ele também, nos conhecemos desde sempre, fomos criados no mesmo orfanato...", revela.

Luma fica incrédula com a revelação e fará de tudo para não transparecer sua reação. "Eu nunca soube disso!", exclamará a namorada de Rudá (Nicolas Prattes).

Já nesta semana em 'Mania de Você', Mavi vai ao abrigo Carmelitas, onde Mércia e Molina viveram, para investigar o passado tenebroso da mãe.